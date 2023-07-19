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Приёмный сын стилиста Сергея Зверева рассказал о своей судьбе: "Работаю на стройке"

1:21
Шоу-бизнес

Сын известного стилиста и артиста Сергея Зверева рассказал о том, как он сейчас живёт.

Приёмный сын стилиста Сергея Зверева рассказал о своей судьбе: "Работаю на стройке"
Фото: eg.ru

Сегодня, 19 июля Сергей Зверев отмечает свой 60-летний юбилей. Однако праздновать свой день рождения артист не хочет. По его словам, он устал от гламурных вечеринок. В этот раз Зверев хочет отметить день рождения в узком кругу, в том числе с мамой Валентиной Тимофеевной и помощницей Светланой. Однако приёмного сына Сергея не будет на юбилее отца. Об этом сообщает "KP.RU".

Напомним, Сергей Зверев взял маленького Сергея в 1993 году из детского дома в возрасте трёх лет. Сергей Зверев-младший до 20 лет жил вместе с отцом, а после переехал в Коломну, отмечая, что устал от светской жизни. С тех пор он успел найти свою родную мать, а также жениться. Также звёздный наследник узнал своё настоящее имя — Дмитрий.

В настоящее время Зверев-младший разведён, живёт в Краснознаменске и работает на стройке.

"Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву", — рассказал сын Сергея Зверева.

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Отказался от денег эпатажного отца: как вынужден жить приемный сын Сергея Зверева
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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