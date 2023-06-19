Стилист Зверев рассказал правду об изменениях во внешности Пугачёвой: "На шарпея не похожа"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В России продолжают обсуждать изменения во внешности уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой. Ходят слухи, что звезда постоянно что-то делает со своим лицом. Внешность Примадонны оценил её близкий друг стилист Сергей Зверев в беседе с "МК".

Фото: Инстаграм

По словам модельера, его уже "достали" вопросами по поводу внешнего вида Пугачёвой, но он не пластический хирург, чтобы отвечать про нос, губы и подтяжку лица.

Хочется, чтобы, конечно, женщины за собой следили, поддерживали свою внешность, сделал вывод стилист после просмотра фотографий артистки.

По его мнению, Алла Борисовна за собой следит и "на шарпея не похожа". А вдали от России стала выглядеть даже лучше, чем раньше. И эти изменения радуют, заключил он.

Ранее журналисты НТВ выяснили, где скрывается Пугачёва с мужем в Израиле.

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