Дом уехавшей из России звезды эстрады Аллы Пугачёвой находится в самом дорогом городе Израиля — Герцлии, причём в наиболее престижном жилом районе. Это выяснили журналисты программы "Новые русские сенсации" на НТВ.
Установить местонахождение певицы удалось путём тщательного просмотра роликов, которые публикует муж Примадонны, и кадров в Сети, на которых появляется сама певица и её родные.
Вилла расположена в районе Питуах, который называют "сестрой Тель-Авива" или "израильской Рублёвкой". Рядом с россиянкой живут сплошные олигархи.
Репортёры программы задействовали дрон и сняли территорию предполагаемого обитания артистки с высоты птичьего полёта. Во дворе удалось рассмотреть белоснежный особняк в три этажа с двумя открытыми террасами и бассейном во дворе.
Также стало ясно, что Пугачёва имеет возможность гулять по улицам города и набережной свободно, так как здесь никому до неё нет дела.
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