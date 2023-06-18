НТВ: сбежавшая из России Пугачёва скрывается на "израильской Рублёвке"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дом уехавшей из России звезды эстрады Аллы Пугачёвой находится в самом дорогом городе Израиля — Герцлии, причём в наиболее престижном жилом районе. Это выяснили журналисты программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Фото: popcake.tv

Установить местонахождение певицы удалось путём тщательного просмотра роликов, которые публикует муж Примадонны, и кадров в Сети, на которых появляется сама певица и её родные.

Вилла расположена в районе Питуах, который называют "сестрой Тель-Авива" или "израильской Рублёвкой". Рядом с россиянкой живут сплошные олигархи.

Репортёры программы задействовали дрон и сняли территорию предполагаемого обитания артистки с высоты птичьего полёта. Во дворе удалось рассмотреть белоснежный особняк в три этажа с двумя открытыми террасами и бассейном во дворе.

Также стало ясно, что Пугачёва имеет возможность гулять по улицам города и набережной свободно, так как здесь никому до неё нет дела.

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