Фигурист Максим Шабалин рассказал, почему он не навещал Романа Костомарова в больнице

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист и режиссёр Максим Шабалин высказался о своём коллеге Романе Костомарове, который долгое время боролся с болезнью. Он отметил, что, как и все, очень переживал за спортсмена и ждал его выздоровления.

Фото: topnews.ru

Недавно Шабалин с супругой и дочерью посетил кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ", где объяснил журналистам, почему ни разу не навестил Костомарова в больнице. Режиссёр сообщил, что фигурист наотрез отказывался принимать у себя посетителей, так как после ампутации конечностей ему нужно было время на восстановление. Об этом сообщает aif.ru.

"Нет, я не навещал его. Он не хочет встречаться ни с кем до тех пор, пока не почувствует такую потребность", — сказал Шабалин.

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