Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко впервые попробовал себя в роли актёра.
Александр, которому в этом году исполнилось 10 лет, сыграл роль Д’Артаньяна в новом ремейке “Трёх мушкетёров”.
“Саша и дочка Тимати будут играть героев фильма в детстве. Алиса перевоплотится в Миледи, а Саша - в Д’Артаньяна”, - цитирует Яну Рудковскую 7days.ru.
Судя по фото со съёмочной площадке, Саше пришлась по душе актёрская профессия. На одном из снимков юный фигурист, которого поклонники часто упрекают в безэмоциональности, улыбается, позируя в сценическом костюме.
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