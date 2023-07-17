Сын Плющенко и Рудковской сыграет Д’Артаньяна в новом ремейке “Трёх мушкетёров”

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко впервые попробовал себя в роли актёра.

Фото: eg.ru

Александр, которому в этом году исполнилось 10 лет, сыграл роль Д’Артаньяна в новом ремейке “Трёх мушкетёров”.

“Саша и дочка Тимати будут играть героев фильма в детстве. Алиса перевоплотится в Миледи, а Саша - в Д’Артаньяна”, - цитирует Яну Рудковскую 7days.ru.

Судя по фото со съёмочной площадке, Саше пришлась по душе актёрская профессия. На одном из снимков юный фигурист, которого поклонники часто упрекают в безэмоциональности, улыбается, позируя в сценическом костюме.

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