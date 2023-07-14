Рома Букин из ситкома "Счастливы вместе" высказался о перезапуске проекта

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Якин, исполнивший роль Ромы Букина в ситкоме "Счастливы вместе”, отреагировал на перезапуск проекта.

Фото: garderobus.ru

Якин подчеркнул, что ему пришлось по душе новое название сериала — "Букины”. Актёр убеждён, что обновлённый проект будет сильно отличаться от оригинальной версии, но не видит в этом ничего плохого.

"Мы уже другие, да и время другое. Интересно поучаствовать и посмотреть, что из этого получится”, — написал артист в своих социальных сетях.

А коллега Якина по сериалу Дарья Сигалова, которая исполнила роль Светы Букиной, не уверена, что зритель сможет принять её повзрослевшую героиню.

"Не знаю, понравятся ли поклонникам сериала такие взрослые и изменившиеся герои”, — цитирует актрису издание "Вокруг ТВ”.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сериал "Счастливы вместе"