Менеджер Джонни Деппа опроверг новость о том, что американский актёр намерен приехать в Россию.
В своих социальных сетях Стивен Дойтерс подчеркнул, что зрители неверно расценили видеообращение Деппа, в котором актёр якобы намекнул россиянам на скорую встречу.
"Видео было снято для мирового релиза фильма "Жанна Дюбарри". Никаких визитов в Россию не планируется”, — написал он.
Ранее участник музыкального коллектива "ЯМОРЕ" Михаил Лисов заявил, что предлагал Деппу приехать в РФ за гонорар в 370 тысяч долларов. Музыкант хотел, чтобы актёр поучаствовал в записи нового хита его группы.
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