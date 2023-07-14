Менеджер Джонни Деппа подтвердил, что актёр не собирается приезжать в РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Менеджер Джонни Деппа опроверг новость о том, что американский актёр намерен приехать в Россию.

Фото: ria.ru

В своих социальных сетях Стивен Дойтерс подчеркнул, что зрители неверно расценили видеообращение Деппа, в котором актёр якобы намекнул россиянам на скорую встречу.

"Видео было снято для мирового релиза фильма "Жанна Дюбарри". Никаких визитов в Россию не планируется”, — написал он.

Ранее участник музыкального коллектива "ЯМОРЕ" Михаил Лисов заявил, что предлагал Деппу приехать в РФ за гонорар в 370 тысяч долларов. Музыкант хотел, чтобы актёр поучаствовал в записи нового хита его группы.

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