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Менеджер Джонни Деппа подтвердил, что актёр не собирается приезжать в РФ

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Шоу-бизнес

Менеджер Джонни Деппа опроверг новость о том, что американский актёр намерен приехать в Россию.

Менеджер Джонни Деппа подтвердил, что актёр не собирается приезжать в РФ
Фото: ria.ru

В своих социальных сетях Стивен Дойтерс подчеркнул, что зрители неверно расценили видеообращение Деппа, в котором актёр якобы намекнул россиянам на скорую встречу.

"Видео было снято для мирового релиза фильма "Жанна Дюбарри". Никаких визитов в Россию не планируется”, — написал он.

Ранее участник музыкального коллектива "ЯМОРЕ" Михаил Лисов заявил, что предлагал Деппу приехать в РФ за гонорар в 370 тысяч долларов. Музыкант хотел, чтобы актёр поучаствовал в записи нового хита его группы.

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Жанна Дюбарри — Русский трейлер
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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