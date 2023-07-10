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Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре

1:07
Шоу-бизнес

В 2007 году на конкурсе "Евровидение" в Хельсинки Россию представляла группа SEREBRO, а Украину — Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Певец высказался о происходившем и обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре.

Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре
Фото: кадр из видео

"Я на "Евровидении" с девочками из SEREBRO прекрасно общался. Наоборот, хотел быть ближе, а они немного в стороне держались. Группа прекрасная, это их самое начало", — сообщил артист.

По мнению Данилко, группа SEREBRO обиделась на него из-за того, что Украина заняла второе место на конкурсе, тогда как Россия — третье. Артист отмечает, что не знает, был ли заговор против него на конкурсе, но предполагает, что Фадеев мог быть вовлечён в эту ситуацию.

По его словам певца, судьба вернулась к продюсеру бумерангом, так как он позднее разорвал связи с Первым каналом.

Данилко также подметил, что российская группа, возможно, до сих пор недовольна оценками, полученными на конкурсе в 2007 году.

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Группа SЕREBRO на Евровидении-2007
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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