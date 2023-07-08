Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук сообщила о прибавлении в её с Алексеем Чумаковом семье.
Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности Юлия Ковальчук сообщила в своём личном блоге о том, что она стала мамой второй раз. Певица подтвердила ранее появившиеся слухи о её беременности, признавшись, что недавно родила вторую дочь.
Ковальчук опубликовала фото её и Алексея Чумакова ладоней, которые держат ножки новорождённой дочки.
"Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках", — подписала под снимком артистка.
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