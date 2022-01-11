Юлия Ковальчук спровоцировала слухи о своей беременности

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук неожиданно поделилась "беременным контентом".

Певица разместила в своём Instagram-аккаунте забавное видео. На кадрах бородатый мужчина с примотанным к животу арбузом безуспешно пытается встать с кровати. Представитель сильного пола решил проверить, какого это быть беременным.

"Немножко о наших женских буднях", — написала Юлия под видео.

Данное послание поклонники звезды восприняли как намёк на скорое прибавление в семье.

"Ой, вы ждёте пополнение, поздравляю", — поспешили порадоваться за певицу фолловеры. "Только во время родов женщина может ощутить ту боль, которую испытывает мужчина с температурой 37.2", — шутили в Сети.

В 2017 году у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась дочь Амелия. Лицо девочки старательно скрывают от глаз посторонних. Звёздная пара предпочитает таить от поклонников важные аспекты своей личной жизни, поэтому фанаты вынуждены расшифровывать тонкие намёки Юлии Ковальчук, которую в шутку называют Сарой Джессикой Паркер "на минималках".

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