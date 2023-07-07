Жена Газманова опубликовала трогательное видео про Украину на мове

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Олега Газманова Марина опубликовала в своих социальных сетях трогательное видео о происходящем на Украине. Однако её подписчики не вдумались в смысл и пришли в недоумение.

"Хочу поделиться с вами одним социальным роликом, стараюсь обходить эту тему, но, видно, невозможно! Делюсь. Меня так тронуло", — подписала Марина.

Закадровый голос на украинском языке объясняет то, что на самом деле происходит на Украине на протяжении нескольких лет. Старушка вынуждена прятать православные иконы, балерина танцует под музыку Чайковского в наушниках, на улицах сносят памятники героям Великой Отечественной войны, а мужчина сдувает пыль с произведений Александра Пушкина в библиотеке.

"Это память, которую хотят у тебя отнять. Это вера, которой тебя хотят лишить. Это общие победы, от которых твоё правительство отреклось. Это история, которую твоя власть осквернила и переписала. Тебе обещали независимость, а загнали в колонию", — говорится в ролике.

Однако не все поклонники Марины Газмановой, услышав украинскую речь, сразу поняли, что произошло. Многие сделали вывод: в семье одного из самых главных патриотов России произошёл разлад.

"Вот это подстава! Олег, наверное, не ожидал…", — написали невнимательные фолловеры.

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