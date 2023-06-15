Певец РФ Владимир Киселёв раскритиковал Олега Газманова за платные патриотические песни

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв высказался о представителях шоу-бизнеса, которые поддерживают бойцов ВС РФ в зоне СВО на Украине. Однако артист не стал хватить певца Олега Газманова, который якобы берёт деньги за написание патриотических песен.

Фото: dni.ru

Киселёв в ходе Петербургского международного экономического форума пообщался с журналистами и отметил важность участия артистов в жизни военнослужащих. Он считает, что на данный момент необходимо поддерживать бойцов и местных жителей городов, где проходят активные действия спецоперации.

Музыкант отметил, что Юлия Барановская, Григорий Лепс и Николай Басков на постоянной основе осуществляют всевозможную помощь фронту, дают концерты, занимаются благотворительностью и поддержкой пострадавших.

Киселёв подчеркнул, что никогда не понимал российских артистов, которые берут деньги за написание патриотического творчества.

"Когда мы узнаём, что такие народные артисты, как господин Матвиенко, господин Газманов получают деньги за написание патриотической песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давидович Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за свой патриотизм, это нонсенс", — возмутился он.

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