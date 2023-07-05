Милохин повторил ролик Некоглая, который станцевал в форме ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин последовал примеру молдавского тиктокера Некоглая и повторил его завирусившийся ролик.

Фото: ria.ru

В социальных сетях Даня Милохин опубликовал танец под песню Manu Chao Me Gustas Tu с цветком за ухом.

В отличие от своего молдавского коллеги, изгнанного из России за ролик с пародией на военнослужащего ВС РФ, Милохин не обличался в форму ВСУ.

Тем не менее звезду интернета поспешили захейтить в Сети.

"И этот мальчик надеется, что вернётся в Россию как ни в чем не бывало", — комментировали кадры в Telegram-канале "Небожена".

Другие интернет-пользователи призвали не связывать танец Милохина с украинской армией, так как ролик популярен в Сети в разных исполнениях.

Ранее Даня Милохин признался, что пока опасается возвращаться в Россию.

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