Блогер Даня Милохин последовал примеру молдавского тиктокера Некоглая и повторил его завирусившийся ролик.
В социальных сетях Даня Милохин опубликовал танец под песню Manu Chao Me Gustas Tu с цветком за ухом.
В отличие от своего молдавского коллеги, изгнанного из России за ролик с пародией на военнослужащего ВС РФ, Милохин не обличался в форму ВСУ.
Тем не менее звезду интернета поспешили захейтить в Сети.
"И этот мальчик надеется, что вернётся в Россию как ни в чем не бывало", — комментировали кадры в Telegram-канале "Небожена".
Другие интернет-пользователи призвали не связывать танец Милохина с украинской армией, так как ролик популярен в Сети в разных исполнениях.
Ранее Даня Милохин признался, что пока опасается возвращаться в Россию.
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