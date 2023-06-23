Даня Милохин решил повременить с возвращением в Россию: "Пока боюсь"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Даня Милохин рассказал, что его остановило от возвращения в Россию.

Ранее популярный блогер Даня Милохин сообщал о намерении вернуться в Россию после полугодового отсутствия, однако юноша решил отложить поездку на неопределённый срок. Об этом сообщает StarHit.

По словам блогера, к его возвращению проявляет активный интерес Первый канал.

"Я недавно пустил слух, что могу вернуться в Москву. И меня напугало то, что Первый канал ярко отреагировал на эти слова. Мне показалось, что они очень не хотят, чтобы я возвращался. Поэтому пока повременю, чуваки. Пока боюсь", — честно признался Милохин.

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