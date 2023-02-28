Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после переезда в США: "Сейчас я зарабатываю ноль"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин рассказал о своём финансовом положении после отъезда из России.

По словам известного в России блогера, в настоящее время его финансовое положение значительно хуже, чем в период, когда он мог зарабатывать на родине. Об этом Милохин рассказал в интервью на YouTube-канале Bugatti Music.

"Сейчас я зарабатываю ноль…я не откладывал никогда и ничего, всегда тратил. На моём личном счете ИП 70 тысяч рублей, а в общей сложности у меня осталось 400 тысяч, это все мои бабки", — поделилась знаменитость.

Напомним, уже несколько месяцев блогер проживает в США.

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