Эмигрировавший в США Даня Милохин продал свой розовый Maybach

Эмигрировавший в США блогер и певец Даня Милохин продаёт своё имущество в России.

Как сообщает издание Super.ru, Даня Милохин 28 декабря продал свой розовый Mercedes-Maybach с пробегом 153 тысячи километров. Новому покупателю машина обошлась в 7 миллионов рублей. В объявлении блогер указал, что автомобиль приобретался и обслуживался только у официальных дилеров.

"За машину не стыдно, она в очень хорошем состоянии, без ДТП", — говорится в объявлении.

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Машины Дани Милохина