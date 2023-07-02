МК: Николай Дроздов после перелома семи ребер не может дышать и с трудом говорит

В начале текущего года телеведущий, советский и российский учёный-зоолог и биогеограф Николай Дроздов получил серьёзную травму, переломав семь рёбер грудной клетки. В результате этой травмы у него воспалилось левое лёгкое. Это мешает ему нормально дышать и говорить. Несмотря на то, что он восстанавливается, процесс идёт медленно.

Николай Николаевич по-прежнему испытывает проблемы с дыханием и имеет тихий голос. В беседе с "МК" он сказал, что не может полноценно дышать. Врачи не могут дать точных прогнозов, но восстановление может занять не мало времени из-за его возраста.

Несмотря на все трудности, Дроздов отмечает, что боль уже прошла. У него нормализовалась температура тела, и он хорошо спит. Ему посоветовали специальный комплекс упражнений, чтобы избавиться от сутулости и восстановить нормальное дыхание. Дроздов не теряет оптимизма и надеется на полное восстановление со временем.

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