Николай Дроздов сообщил о новой госпитализации: "Серьёзная клиника"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный телеведущий Николай Дроздов рассказал о реабилитации, которую он проходит после перелома рёбер.

Напомним, ранее Николай Дроздов сломал 7 рёбер в результате падения на скользкой дороге. Больше месяца ведущий находился в клинике под наблюдением специалистов. Сейчас стало известно, что Дроздов снова готовится к госпитализации. Об этом сообщает "МК".

Николай Николаевич признался, что несмотря на то, что он с каждым днём чувствует себя всё лучше и лучше, ему всё же ещё необходима помощь врачей для полного восстановления.

"Меня переводят в другую больницу, в отделение реаниматологии и реабилитологии. Там занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. Придется полежать в больничке ещё месяц-полтора. Серьёзная клиника: мне уже сказали, что никаких посетителей, только врачи", — рассказал Дроздов.

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