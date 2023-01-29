Николай Дроздов попал в реанимацию после несчастного случая

Николай Дроздов после неудачного падения сломал 8 ребëр. Телеведущему оказывают помощь в реанимации.

Ведущий телепередачи "В мире животных", выходя с работы в МГУ, упал и повредил рëбра. Несчастный случай произошëл неделю назад.

О состоянии знаменитого исследователя живой природы рассказал приятель Дроздова, художник Константин Мирошник.

Он отметил, что Николая Николаевича уже неделю мучают сильнейшие боли. Медики пытаются облегчить страдания телеведущего инъекциями обезболивающих препаратов.

"Он держится молодцом, не унывает. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях", — цитирует слова Мирошника.

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