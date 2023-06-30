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TMZ: американская певица Мадонна плохо себя чувствует и не встаёт с постели

1:09
Шоу-бизнес

Состояние здоровья американской певицы Мадонны, которая перенесла бактериологическую инфекцию, не улучшается. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на знакомых исполнительницы.

TMZ: американская певица Мадонна плохо себя чувствует и не встаёт с постели
Фото: ya.ru

По информации издания, Мадонна лечилась от инфекции в больнице, однако недавно её отправили домой. Отмечается, что 64-летняя певица, несмотря на интенсивную терапию, плохо себя чувствует и не может подняться с постели.

Как подчёркивается в статье, артистка жалуется на неконтролируемую рвоту. Это означает, что организм ещё не восстановился от инфекции, уточнили журналисты. Знакомые Мадонны полагают, что поп-звезда не сможет выступать на концертах в рамках собственного турне, которое должно начаться в середине июля.

"Она прикована к кровати, а люди вокруг думают, что она не в форме для выступлений", — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Мадонну подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из-за бактериологической инфекции. Семья певицы серьёзно испугалась за её жизнь.

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Как живёт Мадонна?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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