Новость о смерти мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко оказалась для общественности и представителей шоу-бизнеса настоящей неожиданностью. Депутат скончался во время возвращения из командировки.
Скоро со дня смерти супруга артистки исполнится 40 дней. Артистка Алёна Кравец прокомментировала состояние Гурцкая и сообщила о том, кто сейчас поддерживает её.
Кравец рассказала, что певица тяжело переживает утрату и практически не общается с друзьями.
"До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить", — сказала Кравец в беседе с "МК".
Артистка также поделилась: на данный момент Гурцкая поддерживает семья. В частности, родной брат и сын Константин.
"Рядом с Дианой брат Роберт, который её обожает, сын", — отметила артистка.
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