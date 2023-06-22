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МК: Алёна Кравец сообщила подробности тяжелого состояния певицы Дианы Гурцкая

1:02
Шоу-бизнес

Новость о смерти мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко оказалась для общественности и представителей шоу-бизнеса настоящей неожиданностью. Депутат скончался во время возвращения из командировки.

Скоро со дня смерти супруга артистки исполнится 40 дней. Артистка Алёна Кравец прокомментировала состояние Гурцкая и сообщила о том, кто сейчас поддерживает её.

Кравец рассказала, что певица тяжело переживает утрату и практически не общается с друзьями.

"До Дианочки действительно никто не может дозвониться. Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить", — сказала Кравец в беседе с "МК".

Артистка также поделилась: на данный момент Гурцкая поддерживает семья. В частности, родной брат и сын Константин.

"Рядом с Дианой брат Роберт, который её обожает, сын", — отметила артистка.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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