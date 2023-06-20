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Диана Гурцкая отменила свой юбилей на время траура по мужу Петру Кучеренко

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Шоу-бизнес

Родные и близкие рассказали о состоянии певицы Дианы Гурцкая после смерти её мужа Петра Кучеренко.

Напомним, недавно в СМИ появился информация о том, что близкие вывезли Диану Гурцкая в Абхазию на время траура по её недавно скончавшемуся мужу Петру Кучеренко. Однако позднее брат артистки Роберт опроверг эту информацию.

Уже через несколько дней певица отмечает свой юбилей, однако Гурцкая решила отменить торжество. Об этом сообщает "КП". За пять дней до юбилея певицы будет сорок дней со дня смерти её мужа.

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Диана Гурцкая - «Наедине со всеми»
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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