Овдовевшая Диана Гурцкая улетела в Абхазию на время траура: певица тяжело переживает смерть мужа

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкие известной певицы Дианы Гурцкая увезли её в Абхазию на время траура.

Фото: mk.ru

Напомним, 20 мая муж Дианы Гурцкая, замминистра образования и науки Пётр Кучеренко, внезапно скончался по дороге из командировки. Семья артистки тяжело переживает эту утрату. На время траура близки решили вывезти Гурцкая в Абхазию. Об этом сообщает "7дней.ру".

Сын Дианы и Петра Константин, а также брат певицы Роберт надеются, что она оправится и сможет начать новую жизнь без возлюбленного.

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Диана Гурцкая-Быть с тобой