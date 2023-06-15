Близкие известной певицы Дианы Гурцкая увезли её в Абхазию на время траура.
Напомним, 20 мая муж Дианы Гурцкая, замминистра образования и науки Пётр Кучеренко, внезапно скончался по дороге из командировки. Семья артистки тяжело переживает эту утрату. На время траура близки решили вывезти Гурцкая в Абхазию. Об этом сообщает "7дней.ру".
Сын Дианы и Петра Константин, а также брат певицы Роберт надеются, что она оправится и сможет начать новую жизнь без возлюбленного.
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