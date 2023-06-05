Митя Фомин обратился к потерявшей мужа Гурцкая: "Диане сложно будет найти спутника жизни"

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Российский популярный певец Митя Фомин выразил соболезнования своей коллеге Диане Гурцкой, которая недавно потеряла мужа.

Фото: mk.ru

Напомним, 20 мая скоропостижной скончался во время возвращения из командировки муж певицы Дианы Гурцкой, замминистра образования и науки Пётр Кучеренко. Это известие стало неожиданностью как для близких мужчины, так и для всех остальных.

Во время интервью журналистам на церемонии вручения музыкальной премии канала RU.TV Митя Фомин выразил соболезнования певице. Также певец призвал артистку не хранить траур до конца своих дней.

"Конечно, Диане сложно будет найти спутника жизни. Но жизнь не стоит на месте. И надо найти в себе силы идти дальше. Хотя бы ради сына", — заявил Фомин.

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