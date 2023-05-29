Брат певицы Дианы Гурцкая впервые прокомментировал смерть мужа своей сестры, замминистра образования Петра Кучеренко.
С момента смерти Петра Кучеренко прошло девять дней. Семья Дианы Гурцкая продолжает скорбеть по ушедшему из жизни мужу певицы. Вчера брат артистки Роберт впервые прокомментировал случившееся.
В своём личном блоге Роберт опубликовал фотографию, на которой запечатлены он, Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Под снимком Роберт написал трогательный пост, в котором обратился к покойному.
"Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело. Стараюсь быть сильнее и не показывать моё состояние Диане с Костей. Пока не получается. Не буду с тобой прощаться. Говорят, 40 дней ты ещё здесь с нами…", — написал Роберт Гурцкая.
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