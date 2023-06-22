Певица РФ Слава впервые вышла на связь с подписчиками после пластики

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава недавно сделала несколько пластических операций. О своих планах она активно делилась в Сети. Недавно она впервые вышла на связь с поклонниками и рассказала о своём самочувствии.

Артистка сообщила, что чувствует себя намного лучше и попросила подписчиков не переживать о её здоровье. Также Слава поделилась, что впереди ей предстоит большой курс реабилитации и работы со специалистами.

"Ребята, девчата, со мной всё хорошо. Просто восстанавливаюсь и провожу максимум времени с семьёй. Люблю вас, скоро увидимся", — сказала она.

Напомним, что певица решила лечь под нож хирурга чтобы сделать сразу комплекс вмешательств. В них входила липосакция, подтяжка лица и корректировка овала лица.

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