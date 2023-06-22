Певица Слава недавно сделала несколько пластических операций. О своих планах она активно делилась в Сети. Недавно она впервые вышла на связь с поклонниками и рассказала о своём самочувствии.
Артистка сообщила, что чувствует себя намного лучше и попросила подписчиков не переживать о её здоровье. Также Слава поделилась, что впереди ей предстоит большой курс реабилитации и работы со специалистами.
"Ребята, девчата, со мной всё хорошо. Просто восстанавливаюсь и провожу максимум времени с семьёй. Люблю вас, скоро увидимся", — сказала она.
Напомним, что певица решила лечь под нож хирурга чтобы сделать сразу комплекс вмешательств. В них входила липосакция, подтяжка лица и корректировка овала лица.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.