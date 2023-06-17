Известная певица Слава рассказала об осложнениях после пластических операциях.
Недавно певица Слава вышла на связь со своими поклонниками в личном блоге. Артистка сообщила, что у неё возникли осложнения после пластических операций, которые она делала полгода назад. Напомним, знаменитость прошла процедуры по подтяжке груди, липосакции рук, живота, ног и подбородка. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".
В настоящее время певица находится в больнице, куда её накануне госпитализировали из-за возникших осложнений. Именно из больничной палаты Слава вышла на связь с поклонниками после проведённой операции.
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