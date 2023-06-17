Певица Слава сообщила об осложнениях после пластики: артистка находится в больнице

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Известная певица Слава рассказала об осложнениях после пластических операциях.

Фото: gazeta.ru

Недавно певица Слава вышла на связь со своими поклонниками в личном блоге. Артистка сообщила, что у неё возникли осложнения после пластических операций, которые она делала полгода назад. Напомним, знаменитость прошла процедуры по подтяжке груди, липосакции рук, живота, ног и подбородка. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

В настоящее время певица находится в больнице, куда её накануне госпитализировали из-за возникших осложнений. Именно из больничной палаты Слава вышла на связь с поклонниками после проведённой операции.

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Слава - Одиночество