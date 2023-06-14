Кушанашвили про Славу: "Если бы был жив Кобзон, то и ему сказала бы: "Я здесь номер один, блин!"

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили резко ответил певице Славе на её критику российских звёзд, которые осудили СВО и уехали из России.

Фото: eg.ru

Напомним, недавно Слава в состоянии алкогольного опьянения записала обращение к своим коллегам по шоу-бизнесу, которые уехали из России. В своём личном блоге артистка назвала их предателями. Певица, не выбирая выражений, оскорбила таких знаменитостей, как Ксения Собчак, Земфира* и Алла Пугачёва.

Отар Кушанашвили решил прокомментировать этот скандал в эфире своей авторской программы "Каково?!" на YouTube-канале.

"Тварь старая", — сказала про Примадонну. "Да иди ты на хер, Собчачка. Я тебя урою". Потом вышла и призналась, что была навеселе. Я не понял, она отрекается, берёт свои слова назад? Сказала, что наговорила лишнего. Но Слава только такое и говорит", — заявил журналист.

Также Кушанашвили отметил, что Слава таким образом самоутверждается, оскорбляя успешных личностей.

"Ты приходишь в любое место, чтобы самоутвердиться. Если бы был жив Кобзон, сказала бы: "Кобзон? Я здесь номер один, блин!" Чем больше авторитетов свергнешь с пьедестала, тем больше баллов заработаешь", — заключил Отар.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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Слава - Украла улыбку