Российский журналист Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал актёра Оскара Кучерау за его оскорбительные высказывания в адрес певицы Лаймы Вайкуле.
В своём YouTube-шоу "Каково?!" Отар Кушанашвили осудил Оскара Кучеру за его высказывания в адрес Лаймы Вайкуле. Напомним, ранее актёр заявил, что Лайма Вайкуле злоупотребляет алкоголем.
"Спившаяся гнида? Старичок, она не пьёт. Да это камертон вкуса, камертон достоинства", — отметил Кушанашвили.
Также журналист подчеркнул, что Оскар Кучера придерживается двойных стандартов, поскольку у его младшего сына паспорт США. Кушанашвили высмеял слова артиста о том, что его сын с помощью американского паспорта "может путешествовать по миру без виз".
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