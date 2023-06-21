Кушанашвили заступился за Вайкуле после обвинений Кучеры в её адрес: "Старичок, она не пьёт"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский журналист Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал актёра Оскара Кучерау за его оскорбительные высказывания в адрес певицы Лаймы Вайкуле.

В своём YouTube-шоу "Каково?!" Отар Кушанашвили осудил Оскара Кучеру за его высказывания в адрес Лаймы Вайкуле. Напомним, ранее актёр заявил, что Лайма Вайкуле злоупотребляет алкоголем.

"Спившаяся гнида? Старичок, она не пьёт. Да это камертон вкуса, камертон достоинства", — отметил Кушанашвили.

Также журналист подчеркнул, что Оскар Кучера придерживается двойных стандартов, поскольку у его младшего сына паспорт США. Кушанашвили высмеял слова артиста о том, что его сын с помощью американского паспорта "может путешествовать по миру без виз".

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Лайма Вайкуле - Ещё не вечер