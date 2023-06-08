Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики Васильевой в её адрес: "Посмотрите на саму Васильеву!"

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский журналист Отар Кушанашвили жёстко ответил актрисе Татьяне Васильевой, которая нелицеприятно высказалась в адрес народной артистки Аллы Пугачёвой.

Фото: popcornnews.ru

Напомним, недавно Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором назвала Аллу Пугачёву "очень глупым человеком" из-за того, что она вместе со своим мужем Максимом Галкиным* уехали жить в Израиль в знак протеста проведения СВО.

"Она очень глупый человек оказалась. Собственно, я никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, она великая. Я редко говорю это слово. Она актриса. Ей неважно было, какой у неё голос. Это её не интересовало, она пела и пела. И не будет такой. Но она глупая, к сожалению", — говорила Васильева.

Эти реплики решил прокомментировать Отар Кушанашвили в своей авторской программе "Каково?!" на YouTube-канале. Журналист встал на сторону Аллы Пугачёвой, раскритиковав заявление Васильевой.

"Зачем Татьяна Васильева делает то, что делает? Про Пугачёву… Взялись пинать того, кто сказал вам: "Горите в аду!". Она здесь была, все кланялись перед ней в три погибели. А уехал человек — обезьяна. Посмотрите на саму Васильеву!", — заявил Кушанашвили.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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