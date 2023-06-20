Ургант пошутил про социальный лифт: А как проходит ваша молодость?

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант метафорически высказался об изменении своего социального статуса.

Фото: ria.ru

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своём Telegram-канале селфи с дочкой в лифте.

"Катаемся с дочкой на социальном лифте! Сплошное удовольствие. А как проходит ваша молодость?" — подписал снимок временно безработный шоумен.

Социальный лифт — метафора, обозначающая общественный механизм, с помощью которого индивид меняет свой социальный статус.

Ранее Ивана Урганта заметили в селе Псковской области с приятелем по имени Толик.

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