Иван Ургант метафорически высказался об изменении своего социального статуса.
Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своём Telegram-канале селфи с дочкой в лифте.
"Катаемся с дочкой на социальном лифте! Сплошное удовольствие. А как проходит ваша молодость?" — подписал снимок временно безработный шоумен.
Социальный лифт — метафора, обозначающая общественный механизм, с помощью которого индивид меняет свой социальный статус.
Ранее Ивана Урганта заметили в селе Псковской области с приятелем по имени Толик.
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