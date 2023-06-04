Ивана Урганта заметили в деревне в Псковской области в компании некого Толика

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант удивил поклонников антигламурной фотосессией в русской глубинке.

Фото: Телеграм-канал Ивана Урганта

Временно безработный российский телеведущий путешествует по России. Ургант посетил посёлок Пушкинские горы Псковской области.

Там звезда ТВ сфотографировалась в полуразрушенной избе и завёл дружбу с неким мужчиной по имени Толик.

"Обязательно приезжайте в Пушкинские горы", — подписал размещённые в Telegram-канале фотографии Ургант.

Он представил своего нового приятеля.

"На втором фото Толик. Герой Довлатова. Как, собственно, и все мы", — объяснил телеведущий.

Ранее Иван Ургант прокомментировал свой уличный концерт в подворотне.

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Пушкинские горы / Серебряное кольцо России