Иван Ургант удивил поклонников антигламурной фотосессией в русской глубинке.
Временно безработный российский телеведущий путешествует по России. Ургант посетил посёлок Пушкинские горы Псковской области.
Там звезда ТВ сфотографировалась в полуразрушенной избе и завёл дружбу с неким мужчиной по имени Толик.
"Обязательно приезжайте в Пушкинские горы", — подписал размещённые в Telegram-канале фотографии Ургант.
Он представил своего нового приятеля.
"На втором фото Толик. Герой Довлатова. Как, собственно, и все мы", — объяснил телеведущий.
Ранее Иван Ургант прокомментировал свой уличный концерт в подворотне.
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