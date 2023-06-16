Дмитрий Назаров и Ольга Васильева записали новый стих на злобу дня: "Мы творили в высшей лиге, где свободу пьют до дна"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева, прочитали новое стихотворение на злобу дня.

Звёздная пара записала совместное видео, на котором прочитала стихотворение про свободу. Дмитрий Назаров довольно часто выходит на связь с поклонниками, читая свои авторские стихотворения на злобу дня. В этот раз он прочитал строчки вместе со своей женой, рассуждая о свободе.

"От Софии и до Риги три недели — как одна, мы творили в высшей лиге, где свободу пьют до дна", — поделился видео с прочтением стихотворения в своём личном блоге Дмитрий Назаров.

Завершили стих актёры следующими строчками:

"Без любви и без свободы мы не люди, а уроды".

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