Звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева изменилась до неузнаваемости: "Помолодела лет на 20"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ, звезда сериала "Сваты", Людмила Артемьева поразила поклонников своим внешнем видом.

Фото: pulse.mail.ru

Недавно Людмила Артемьева появилась на публике в необычном образе. Некоторые поклонники даже не сразу смогли узнать артистку. В частности, в Сети появились фото, на которых Артемьева предстала в образе русской красавицы. Об этом сообщает "Экспресс газета".

На актрисе было длинное шикарное платье, расшитое цветами, а волосы заплетены в косу. Образ дополнили массивные украшения и яркая губная помада.

Пользователи Сети оставили множество восхищённых комментариев, отметив, что Артемьева выглядит моложе своих лет.

"Всё в этой женщине красиво: и тело, и душа", "Супер. Русская женщина", "Помолодела лет на 20, даже не сразу признала", "Вау", "Боже мой, как вы прекрасны", — писали поклонники.

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Интервью Людмилы Артемьевой