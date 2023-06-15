Заслуженная артистка РФ, звезда сериала "Сваты", Людмила Артемьева поразила поклонников своим внешнем видом.
Недавно Людмила Артемьева появилась на публике в необычном образе. Некоторые поклонники даже не сразу смогли узнать артистку. В частности, в Сети появились фото, на которых Артемьева предстала в образе русской красавицы. Об этом сообщает "Экспресс газета".
На актрисе было длинное шикарное платье, расшитое цветами, а волосы заплетены в косу. Образ дополнили массивные украшения и яркая губная помада.
Пользователи Сети оставили множество восхищённых комментариев, отметив, что Артемьева выглядит моложе своих лет.
"Всё в этой женщине красиво: и тело, и душа", "Супер. Русская женщина", "Помолодела лет на 20, даже не сразу признала", "Вау", "Боже мой, как вы прекрасны", — писали поклонники.
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