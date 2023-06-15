Актёр Оскар Кучера призвал лишить Лайму Вайкуле всех дивидендов в России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и ведущий Оскар Кучера не сдержал эмоций в комментариях к высказыванию певицы Лаймы Вайкуле про снос памятников советским солдатам в Латвии. Артист так возмутился, что обратился к властям России, чтобы наказать опальную знаменитость.

Фото: thevoicemag.ru

Кучера в своём Telegram-канале указал на скудоумие Вайкуле и призвал правительство страны лишить певицу всех источников дохода, которые имеются у неё в России.

"Забывшая свою историю стареющая Вайкуле рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским воинам надо было снести в начале 90 годов. Я считаю, что нужно её лишить всех возможных дивидендов из Российского авторского общества!" — написал телеведущий в личном блоге.

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