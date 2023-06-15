Лайма Вайкуле высказалась о сносе советских памятников: "Не стоит того, чтобы мы между собой ругались"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась по поводу советских памятников в Латвии.

Фото: glavny.tv

По словам Лаймы Вайкуле, памятники советской эпохи нужно было сносить в Латвии ещё в 1990-х, поскольку в это время люди одинаково мыслили, желая "уйти от советского прошлого". Об этом сообщает "Российская газета".

"У нас есть памятники. Ну, снесли какой-то, ну… Ну поставят его в каком-нибудь парке, ну сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались", — заявила Вайкуле.

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