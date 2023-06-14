Ирина Дубцова рассказала об аутоиммунном заболевании, из-за которого она набрала лишний вес

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица и автор песен Ирина Дубцова рассказала о проблемах со здоровьем, которые способствовали увеличению её веса.

Фото: mk.ru

Артистка призналась, что у неё уже давно имеются проблемы с щитовидной железой. Для этого Дубцовой пришлось даже пройти гормональную терапию, которая способствовала набору лишнего веса.

Лишний вес знаменитость не сильно расстроил. Ирина Дубцова рассказала, что это даже ей пошло на пользу, так как она сыграла в сериале "Престиж" оперную певицу, которая должна быть "в теле". Об этом сообщает Teleprogramma. pro.

"Минус неизбежной в моем случае гормональной терапии — многомесячный прием гормонов. Курс лечения закончился, я пытаюсь схуднуть, и вроде понемногу получается", — поделилась Дубцова.

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Ирина Дубцова - О нём