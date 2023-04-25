Дубцова возмутилась словами Зацепина о её нечестной победе на "Фабрике звёзд-4": "Это бред!"

Известная певица и автор песен Ирина Дубцова прокомментировала слова участника "Фабрики звёзд-4" Антона Зацепина в интервью Яне Чуриковой.

Напомним, ранее в программе "Фабрика с Яной Чуриковой" на YouTube-канале Антон Зацепен признался, что победительница 4-го сезона "Фабрики звёзд" Ирина Дубцова была в фаворитах у Игоря Крутого. Более того, продюсер в одном из выпусков обязал участников отдать ей свои голоса. Также Зацепин считает, что он занял второе место в конкурсе, потому что жюри посчитали, что парень из глубинки не может победить в таком телешоу.

Дубцова решила прокомментировать эти слова. Она заявила, что всё время считала Зацепина своим добрым приятелем, однако то, что он рассказал, не имеет отношения к реальности. Об этом сообщает Starhit.

"Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне — это было очень некрасиво, как минимум, потому что он мужчина, а я женщина", — заявила артистка.

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