Антон Зацепин рассказал, что участников "Фабрики звёзд-4" просили голосовать за Ирину Дубцову

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник "Фабрики звёзд-4" Антон Зацепин рассказал, что на шоу конкурсантов просили голосовать за Ирину Дубцову.

По словам Зацепина, на одном из этапов шоу организаторы шоу обязали участников голосовать за победительницу проекта Ирину Дубцову. Сам певец хорошо относится к своей коллеге и победительнице "Фабрики звёзд-4" Ирине Дубцовой, однако он был разочарован тем, что на таком крупном и серьёзном телепроекте к нему относились предвзято. Об артист рассказал в интервью в эфире "Фабрика с Яной Чуриковой" на YouTube-канале.

Стоит отметить, что Антон Зацепин занял второе место. В тот момент, когда участников попросили голосовать за Дубцову, он вместе с ещё одним конкурсантом решил отдать свой голос за Ратмира Шишкова. Зацепин поделился, что после этого случая с ними долгое время не разговаривал Игорь Крутой.

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Антон Зацепин: интриги на «Фабрике», измены, Пьеха и ошибки голосования