Ирина Дубцова опровергла сухи о романе её 16-летнего сына с эскортницей в Дубае

Российская певица Ирина Дубцова прокомментировала слухи о романе её 16-летнего сына Артёма с эскортницей.

В настоящее время певица вместе со своим сыном проводит отпуск в Дубае. На одном из фото, которое Дубцова выложила в своей соцсети, были запечатлены Артём и стройная блондинка. Многие подписчики приняли девушку за возлюбленную звёздного наследника. Более того, в некоторых СМИ стала появляться информация о том, что это эскортница.

По словам Ирины Дубцовой, девушка не принадлежит этой профессии. Также артистка заявила, что пока не собирается становиться бабушкой. Молодая девушка является дочерью подруги певицы.

"Мы катаемся на карусельках вместе с детьми. Это дети. Они отдыхают в Дубае с родителями. Друзья мои, расходимся. Никакой сенсации. Я не стану в ближайшем будущем бабушкой", — заявила Дубцова.

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