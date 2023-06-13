Юлия Высоцкая показала новые блюда после критики её кулинарного шоу: "А эта всё готовит"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая похвалилась новыми блюдами собственного приготовления после критики шоу "Едим дома".

Фото: dzen.ru/a/ZF9fl8k6vUrSD_y9

Спустя некоторое время Юлия Высоцкая отреагировала на многочисленную критику её рецептов, которые она использовала для телепередачи "Едим дома" на НТВ много лет назад. В частности, пользователи Сети отмечали, что у знаменитости вовсе нет кулинарных способностей.

На фоне этого скандала Высоцкая опубликовала в своём личном блоге фото пирожков, приготовленных по новому рецепту, иронично подписав их: "А эта всё готовит".

Также Юлия Высоцкая показала подписчикам ещё несколько блюд, которые должны появиться в новых выпусках передачи "Едим дома" на её YouTube-канале. Среди них были печёные перцы, бутерброды с яйцом и чизкейк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юлия Высоцкая и её странные рецепты