Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая похвалилась новыми блюдами собственного приготовления после критики шоу "Едим дома".
Спустя некоторое время Юлия Высоцкая отреагировала на многочисленную критику её рецептов, которые она использовала для телепередачи "Едим дома" на НТВ много лет назад. В частности, пользователи Сети отмечали, что у знаменитости вовсе нет кулинарных способностей.
На фоне этого скандала Высоцкая опубликовала в своём личном блоге фото пирожков, приготовленных по новому рецепту, иронично подписав их: "А эта всё готовит".
Также Юлия Высоцкая показала подписчикам ещё несколько блюд, которые должны появиться в новых выпусках передачи "Едим дома" на её YouTube-канале. Среди них были печёные перцы, бутерброды с яйцом и чизкейк.
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