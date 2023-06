ИИ помог воскресить Джона Леннона в новой песне группы The Beatles

Искусственный интеллект воскресит Джона Леннона в новой песне группы The Beatles.

Фото: ria.ru

Сооснователь британского рок-коллектива Пол Маккартни заявил, что в 2023 году поклонники смогут услышать новую песню The Beatles.

Трек был создан на основе демозаписи с вокальными партиями Джона Леннона, сообщает радио "Би-би-си". По мнению журналистов, речь идёт об обработке песни Now And Then, черновой вариант которой был записан в 1978-м году и передан Маккартни женой Леннона Йоко Оно.

Примечательно, что две входившие в упомянутую демозапись песни уже были выпущены коллективом в 1995 и 1996 годах. Однако Now And Then так и осталась лежать на полке. Против её издания выступил Джордж Харрисон.

