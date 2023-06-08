Shot: Земфира* переписала свою двухкомнатную квартиру в Москве на Ренату Литвинову

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* переписала свою московскую квартиру на близкую подругу Ренату Литвинову.

Фото: eg.ru

Как пишет Telegram-канал Shot, речь идёт о двухкомнатной квартире артистки на Фрунзенской набережной. Её рыночная стоимость составляет около 60 млн рублей.

Отмечается, что Земфира* оформила квартиру на Литвинову ещё 9 марта 2023 года из-за страха потерять недвижимость по причине статуса иноагента.

24 мая 2023 года артиста зарегистрировала по этому адресу офис звукозаписывающей студии "Родина".

После начала СВО на Украине Земфира* и Литвинова эмигрировали во Францию. Они активно гастролируют по Европе и открыто поддерживают Киев.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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