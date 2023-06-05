Телеведущую Татьяну Лазареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущую Татьяну Лазареву* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента.

Фото: ria.ru

Согласно решению Пресненского районного суда города Москвы, размер штрафа составил 30 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что протокол на Лазареву* был составлен ещё в мае. Телеведущая проигнорировала правила о маркировке своих постов в социальных сетях.

Лазарева* осудила СВО на Украине и эмигрировала в Испанию. Телеведущая открыто поддерживает Киев и критикует российские власти.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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