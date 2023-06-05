Телеведущую Татьяну Лазареву* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента.
Согласно решению Пресненского районного суда города Москвы, размер штрафа составил 30 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что протокол на Лазареву* был составлен ещё в мае. Телеведущая проигнорировала правила о маркировке своих постов в социальных сетях.
Лазарева* осудила СВО на Украине и эмигрировала в Испанию. Телеведущая открыто поддерживает Киев и критикует российские власти.
* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.