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Объявился наследник модельера Вячеслава Зайцева: "Ближе меня у него никого не было"

1:07
Шоу-бизнес

Объявился новый наследник известного российского модельера Вячеслава Зайцева.

Объявился наследник модельера Вячеслава Зайцева: "Ближе меня у него никого не было"
Фото: ria.ru

Напомним, известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. Сейчас в вопросе о наследстве модельера появились новые подробности. В частности, Эдуард Кривенко, который был рядом с Зайцевым в последние годы его жизни и ухаживал за ним, утверждает, что всё имущество кутюрье должно достаться именно ему.

"Вячеслава Михайловича окружали люди, которые хотели от него что-то "откусить". Он слёзно рассказывал об отношениях с сыном Егором. Звонил мне и говорил: "Можешь приехать? Мне очень плохо". Помню, как ему было тяжело… Я помогал ему, ближе меня у него никого не было", — рассказал друг дизайнера в программе "МАЛАХОВ" на канале "Россия 1".

Также Кривенко отметил, что незадолго до смерти Зайцев передал ему документы на квартиру и машину, заверенные у нотариуса. Более того, мужчина заявил, что у него на руках имеется завещание модельера.

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Вячеслав Зайцев. Модельер о советской моде, знакомстве с Пьером Карденом и стиле политиков
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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