Объявился новый наследник известного российского модельера Вячеслава Зайцева.
Напомним, известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. Сейчас в вопросе о наследстве модельера появились новые подробности. В частности, Эдуард Кривенко, который был рядом с Зайцевым в последние годы его жизни и ухаживал за ним, утверждает, что всё имущество кутюрье должно достаться именно ему.
"Вячеслава Михайловича окружали люди, которые хотели от него что-то "откусить". Он слёзно рассказывал об отношениях с сыном Егором. Звонил мне и говорил: "Можешь приехать? Мне очень плохо". Помню, как ему было тяжело… Я помогал ему, ближе меня у него никого не было", — рассказал друг дизайнера в программе "МАЛАХОВ" на канале "Россия 1".
Также Кривенко отметил, что незадолго до смерти Зайцев передал ему документы на квартиру и машину, заверенные у нотариуса. Более того, мужчина заявил, что у него на руках имеется завещание модельера.
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