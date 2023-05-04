Стали известны подробности с церемонии похорон модельера Вячеслава Зайцева.
Сегодня в полдень, 4 мая, должны начаться похороны известного российского модельера Вячеслава Зайцева, сообщает "Экспресс газета".
Кутюрье будет захоронен на подмосковном кладбище в Щёлково. В настоящее время около храма Троицы Живоначальной собираются люди, где будет проходить церемония прощания с законодателем моды. Отмечается, что гроб с телом знаменитости уже подвезли, но пока он закрыт.
Напомним, Вячеслав зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет.
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