Появились подробности церемонии похорон Вячеслава Зайцева: люди собираются проститься с кутюрье

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стали известны подробности с церемонии похорон модельера Вячеслава Зайцева.

Фото: sakhaday.ru

Сегодня в полдень, 4 мая, должны начаться похороны известного российского модельера Вячеслава Зайцева, сообщает "Экспресс газета".

Кутюрье будет захоронен на подмосковном кладбище в Щёлково. В настоящее время около храма Троицы Живоначальной собираются люди, где будет проходить церемония прощания с законодателем моды. Отмечается, что гроб с телом знаменитости уже подвезли, но пока он закрыт.

Напомним, Вячеслав зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет.

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