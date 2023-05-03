Стало известно, что Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой модельера Валентина Юдашкина.
Журналисты предположили, что артистка могла вернуться в Москву вместе с мамой модельера Валентина Юдашкина, который вчера скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщает Telegram-канал "А теперь внимание!" со ссылкой на источники.
Ранее помощница певицы подтвердила, что она сейчас находится в столице. Также некоторые СМИ утверждают, что Примадонна остановилась в своём замке в деревне Грязь. Отмечается, что артистка вернулась на родину, чтобы проститься с Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, который умер 30 апреля.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.