Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой Валентина Юдашкина: остановилась в своём замке

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой модельера Валентина Юдашкина.

Фото: eg.ru

Журналисты предположили, что артистка могла вернуться в Москву вместе с мамой модельера Валентина Юдашкина, который вчера скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщает Telegram-канал "А теперь внимание!" со ссылкой на источники.

Ранее помощница певицы подтвердила, что она сейчас находится в столице. Также некоторые СМИ утверждают, что Примадонна остановилась в своём замке в деревне Грязь. Отмечается, что артистка вернулась на родину, чтобы проститься с Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, который умер 30 апреля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачева - Первое слово (шоу Валентина Юдашкина, 08.03.2009 г.)