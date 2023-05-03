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Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой Валентина Юдашкина: остановилась в своём замке

0:45
Шоу-бизнес

Стало известно, что Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой модельера Валентина Юдашкина.

Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой Валентина Юдашкина: остановилась в своём замке
Фото: eg.ru

Журналисты предположили, что артистка могла вернуться в Москву вместе с мамой модельера Валентина Юдашкина, который вчера скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщает Telegram-канал "А теперь внимание!" со ссылкой на источники.

Ранее помощница певицы подтвердила, что она сейчас находится в столице. Также некоторые СМИ утверждают, что Примадонна остановилась в своём замке в деревне Грязь. Отмечается, что артистка вернулась на родину, чтобы проститься с Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым, который умер 30 апреля. 

 

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Алла Пугачева - Первое слово (шоу Валентина Юдашкина, 08.03.2009 г.)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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