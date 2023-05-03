Алла Пугачёва вернулась в Россию: помощница певицы подтвердила информацию

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Помощница Аллы Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила возвращение артистки в Россию.

Фото: eg.ru

Напомним, ранее СМИ стали сообщать о возвращении Аллы Пугачёвой в Москву. Коллеги певицы предположили, что это может быть связано с недавними известиями о смерти её близких друзей, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Отмечалось, что Примадонна могла прилететь в Россию, чтобы проститься с ними.

Помощница Пугачёвой подтвердила информацию о том, что певица сейчас находится в Москве. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

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