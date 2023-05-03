Валентин Юдашкин рассказал, как Алла Пугачёва помогала ему бороться с онкологией: "У неё была паника"

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известного модельера Валентина Юдашкина во время лечения от рака поддерживала не только его семья, но и близкая подруга Алла Пугачёва.

Фото: rbc.ru

Вчера, 2 мая, стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Модельер скончался в возрасте 59 лет от онкологии, с которой боролся на протяжении шести лет. О заболевании кутюрье стало широко известно в 2021 году. Однако, несмотря на такой диагноз, Юдашкин продолжал работать и сохранял оптимистичный настрой.

Бороться с онкологией Валентину помогала его семья. С ним всегда была рядом его супруга Марина. Также не осталась равнодушной и его хорошая подруга, певица Алла Пугачёва. Юдашкин рассказывал, что артистка очень помогала ему морально. А в марте модельер даже съездил в Израиль, чтобы повидаться со своей мамой и Пугачёвой, которая с прошлого года там живёт со своей семьёй. Об этом сообщает StarHit.

"И вот этот испуг, когда все произошло, я видел иную Пугачёву. У неё была паника — с кем угодно, но только не с ним. Она, обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать," — вспоминал Валентин Юдашкин.

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