Инстасамка намерена остаться в России насовсем: "Почему нет?"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная блогер и исполнительница Инстасамка рассказала о своих планах остаться в России.

Фото: zharamag.com

Напомним, недавно Инстасамка вернулась в Москву из ОАЭ, где успела встретиться с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. На встрече блогер дала обещание удалить опасную информацию из своих песен.

Сейчас знаменитость находится в России и отмечает, что хотела бы не только здесь работать, но и постоянно проживать, сообщает StarHit.

"Снимем квартиру, обустроим базу, то есть студию, и будем приезжать сюда и к маме. Хотела бы тут остаться насовсем? Наверное, да, хотела бы. Почему нет? Хотелось бы иметь здесь много крутой недвижимости, потому что у нас очень классный климат", — призналась блогер.

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Инстасамка хочет вернуться в Россию